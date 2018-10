Dopo Lionel Messi, Barcellona-Inter perde un altro protagonista per infortunio. Radja Nainggolan si è fatto male alla caviglia e per lui si teme un lungo stop. Oltre al centrocampista belga, Spalletti rischia di dover rinunciare pure a Marcelo Brozovic e a Ivan Perisic. Entrambi i nazionali croati hanno rimediato una contusione alla coscia destra nel derby vinto ieri sera a San Siro contro il Milan. E, secondo la Gazzetta dello Sport, difficilmente recupereranno in tempo per la trasferta di mercoledì sera in Champions League al Camp Nou.



Intanto Nainggolan ha dichiarato nel dopo-partita: "Quanto sto fuori? Mica faccio il dottore...". Per poi sfogarsi su Instagram rispondendo ai cori della curva rossonera: "Dovevo morire addirittura! E ora? minacce, ecc...".

​