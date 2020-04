L'Inter potrebbe clamorosamente riaprire la porta a Radja Nainggolan. Dopo il prestito al Cagliari, i nerazzurri stanno considerando l'ipotesi di offrire al centrocampista una seconda chance. Un'idea nata soprattutto dalle buone prestazioni del calciatore, che in Sardegna ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi di Conte, anzi, secondo indiscrezioni sarebbe stato proprio il tecnico salentino a chiarire alla società come un ritorno del belga potesse essere utile all'intera rosa. Conte ha fatto capire che per la sua idea di calcio è meglio un Nainggolan che un Arthur, che a un certo punto è sembrato essere una delle contropartite catalane nell'ambito della trattativa Lautaro.