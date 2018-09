"Sono contento per i tre punti, era un'esigenza. Siamo ancora un po' indietro, non abbiamo iniziato bene questo campionato, ma possiamo riprenderci alla grande". Queste le parole di Radja Nainggolan a InterTV dopo il successo netto di Bologna. "È sempre così contro una grande squadra, le altre si chiudono e provano a strappare punti. Dopo averla sbloccata si sono aperti più spazi - spiega l'autore del momentaneo 1-0 -. Era importantissimi vincere, avevamo fatto 1 punto su 6, ora siamo in ripresa. Adesso due settimane per ricaricare i motori perché poi sarà tosta . Il girone di Champions? L'anno scorso ho vissuto momenti bellissimi, posso dire che nessuno è imbattibile. Bisogna lavorare al massimo e sfidarli con le nostre forze".