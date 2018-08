Non arrivano notizie positive per Luciano Spalletti circa il recupero di Radja Nainggolan per la prima giornata di campionato contro il Sassuolo. Secondo Il Corriere della Sera, il centrocampista belga salterà anche l'amichevole di stasera contro l'Atletico Madrid dopo quelle con Zenit, Sheffield, Chelsea e Lione per una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra.