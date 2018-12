Radja Nainggolan proverà ad essere presente per la sfida contro il PSV, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti non abbia intenzione di accelerare i tempi.



“Le sensazioni sono piuttosto negativa, ma una flebile speranza c’è. Radja Nainggolan ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e oggi proverà a forzare leggermente per capire se sarà possibile un recupero almeno per andare in panchina martedì sera contro il Psv. Nel posto Juve-Inter Spalletti era stato piuttosto categorico a riguardo: «Chance di avere Nainggolan in Champions? No, nessuna», aveva detto al termine della conferenza. Però non è ancora un no al 100 per cento e l’allenamento odierno potrebbe chiarire meglio la situazione, anche se Spalletti non ha voglia di accelerare. Intanto oggi Icardi è atteso a Madrid per la finale di ritorno della Libertadores tra River e Boca: il suo nome compare infatti tra gli invitati dalla Conmebol al Bernabeu. Difficile però immaginare la sua presenza a 48 ore dalla decisiva sfida al Psv”.