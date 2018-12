Come se non bastassero i risultati deludenti in arrivo dal campo (due vittorie nelle ultime nove partite, l'eliminazione alla fase a gironi della Champions League e il pareggio subito in extremis contro il Chievo ultimo in classifica), ieri è scoppiato il caso Nainggolan all'Inter. Dopo l'ennesimo ritardo del belga agli allenamenti, la società ha deciso di sospenderlo a tempo indeterminato dall'attività agonistica. Ovvero, il Ninja continuerà ad allenarsi alla Pinetina ma salterà il big match contro il Napoli di mercoledì e, quasi certamente, anche la sfida contro l'Empoli di sabato.



È CEDIBILE - Quanto accaduto rischia però di cambiare anche il futuro sul mercato di Nainggolan. Che, secondo La Gazzetta dello Sport, può addirittura essere ceduto già a gennaio. In casa Inter, dal presidente Zhang a Marotta e Ausilio, sono molto delusi dallo scarso rendimento in campo e dai comportamenti fuori dell'ex Roma, pagato 38 milioni di euro appena sei mesi fa e per cui è stato anche "sacrificato" il talento Zaniolo. E, se dovesse arrivare un'offerta nelle prossime settimane, come quella del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che un anno fa tentò Nainggolan, sarebbe presa seriamente in considerazione.