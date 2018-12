Anche se i nerazzurri qualche alterazione al tema erano disposti a concedergliela, perché quando hanno deciso di portarselo in casa ne conoscevano la natura. La conosceva soprattutto Spalletti, che a Trigoria ci dormiva insieme per tenerlo sotto controllo. Fatto sta che l’esperienza milanese del Ninja non poteva iniziare peggio: il guaio muscolare durante la preparazione, l’infortunio alla caviglia in occasione del derby e poi la ricaduta in Champions.Il centrocampista belga è stato sospeso dall’attività agonistica, al momento si allenerà ma non giocherà in gare ufficiali.ad Appiano Gentile. L’ex giallorosso è colpevole di essersi presentato nuovamente in ritardo all’allenamento, cosa assai sgradevole. E pensare che lo stesso Spalletti in conferenza stampa, proprio venerdì, si era detto soddisfatto di come aveva lavorato in settimana.Ma con Nainggolan mai dire mai, anzi, l’imprevisto è dietro l’angolo. Proprio l’anno scorso, durante i festeggiamenti per il capodanno, il Ninja aveva un po’ esagerato sui social, obbligando la Roma a una sanzione disciplinare.