Il Corriere della Sera spiega come Radja Nainggolan, oltre alla sfida contro il Napoli, potrebbe saltare anche la trasferta di Empoli.



“La goccia che ha fatto tracimare la damigiana della pazienza è stato l’ennesimo ritardo, che si somma ai comportamenti non consoni dell’ultimo periodo. Nainggolan s’è presentato ieri ad Appiano Gentile una mezz’ora dopo l’appuntamento mattutino per l’allenamento e a quel punto è scattata la punizione: escluso dal match con il Napoli e, quasi certamente, dalla trasferta di Empoli del 29 dicembre (…). L’input per la punizione è arrivato dal nuovo amministratore delegato Beppe Marotta. Certi comportamenti non sono ammissibili, serve rispetto per squadra e club. La decisione è stata condivisa con il direttore sportivo Piero Ausilio e il tecnico Luciano Spalletti che ha informato la squadra. Facile intuire il fastidio del presidente Steven Zhang, rientrato da qualche giorno in Cina”.