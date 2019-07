Niente Lugano-Inter per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, non è salito sul pullman che ha portato Handanovic e compagni allo stadio Cornaredo e non figura nella distinta dell'amichevole odierna. Il giocatore, che ha ricevuto il permesso della società, ha fatto ritorno a Milano. Come Icardi, dunque, anche il belga lascia il ritiro: confermata la decisione della società di non puntare sull'ex Cagliari e Roma nella prossima stagione.



FUTURO INCERTO - Ancora da capire, tuttavia, se Nainggolan verrà convocato per la tournèe in Cina. Al momento, non risultano novità dopo le parole di Beppe Marotta, che - alla vigilia del ritiro - aveva escluso il belga dal progetto nerazzurro.