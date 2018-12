Scaricato dalla società, dal suo mentore Luciano Spalletti, dal nuovo ad Beppe Marotta, dai suoi presunti amici (che hanno divulgato in maniera subdola i suoi audio tagliati ad hoc) e, infine, anche dai tifosi che, almeno fino a oggi lo avevano, sempre protetto e aspettato nonostante i tanti problemi in campo e fuori. Radja Nainggolan in due giorni non ha perso soltanto una parte del suo stipendio e la possibilità di scendere in campo nella sfida più importante di questo fine 2018. Il centrocampista ex-Roma ha perso l'Inter.



FIDUCIA NON RIPAGATA - Tralasciando il contenuto degli audio e quella voglia di tornare a Roma mai realmente celata anche in recenti interviste, per Nainggolan ora è tutta questione di fiducia. Una fiducia che la società è pronta a garantirgli anche se non a tempo indeterminato. Lo stesso Marotta nel prepartita ha lasciata aperta una porta per il suo futuro: "Noi, come società, abbiamo raccolto l’indicazione dell’allenatore che è il leader del gruppo. Credo assolutamente che non andrà via a gennaio. Non è sul mercato, non credo che questa storia possa invalidare la decisione di luglio".



CONQUISTA LA FOLLA - Tanti credo, tanti condizionali e una decisione non di Marotta (quella di luglio) che non possono lasciare tranquillo un ragazzo che si è dimostrato particolare soprattutto negli atteggiamenti fuori dal campo. Spalletti gli ridarà fiducia nella gara contro l'Empoli che potrebbe essere, a questo punto, il vero banco di prova per il suo futuro. Il vero punto di svolta per tenersi stretta l'Inter e tornare libero dalle cattive attenzioni che tutto il mondo interista gli sta riservando. "Conquista la folla, e conquisterai la libertà" confessava Proximo a Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore di Ridley Scott. "Conquisterò la folla, le darò qualcosa che non ha mai visto prima!" Fu la risposta. Ninja o Gladiatore? Poco importa, Nainggolan riconquisti i tifosi! Subito!