Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida con l'Atalanta: "Dipende solo da noi, dobbiamo di vincere ogni partita per restare nella posizione in cui siamo attualmente. Ma non sarà facile. Il campionato è lungo, abbiamo giocato già tante partite e quest'anno ci è mancata un po' la continuità. Abbiamo un unico obiettivo adesso: entrare nei primi quattro posti per ottenere la qualificazione alla fase ai gironi della prossima Champions League. Dipenderà soltanto da noi".



SULLA CONDIZIONE - "Le partite aiutano a migliorare la condizione. Io sono stato fermo quattro settimane e poi ho giocato 90' a Genova, ma mi sono potuto gestire, perché dopo l'espulsione il risultato era già dalla nostra parte. Mi sento bene e sono a disposizione".