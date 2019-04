L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Radja Nainggolan e spiega come ieri sera, tra il centrocampista belga e il popolo nerazzurro, si sia creata una particolare unione.



“La sintesi è che Nainggolan fa venire giù San Siro come mai gli era successo in questa stagione, illusione di vittoria, ma certezza vera per una classifica che si muove, poco ma si muove. E’ come se per una sera — mai come ieri sera — i tifosi dell’Inter e il Ninja avessero stretto un patto d’onore, uniti nella rivalità più rivalità che ci sia. Chissà se sotto sotto anche Radja canticchiava «co...come mai?», chissà se il tifoso nerazzurro per una sera passava le mani per la testa e incrociava una cresta. E’ il patto anti Juve, che Nainggolan risveglia dopo aver saltato la partita d’andata e dopo aver abbassato i ritmi la settimana precedente contro la Roma. La serata è troppo ghiotta, per non rispondere presente”.