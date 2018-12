Prosegue il programma di recupero di Radja Nainggolan dopo il problema fisico che lo ha costretto a lasciare dopo 44 minuti la sfida di Wembley contro il Tottenham. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'infiammazione alla caviglia è in fase si risoluzione, così come l'affaticamento al polpaccio. Il belga potrebbe figurare nella lista dei convocati e andare in panchina nella sfida contro la Juventus, per tornare tra i titolari martedì prossimo contro il PSV in Champions League.