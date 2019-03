Secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan vuole riprendersi l'Inter e recuperare dal quarto infortunio stagionale. Il belga, che ha confessato di non aver avuto mai così tanti infortuni in una stagione, ha deciso di ridurre il numero di sigarette e cambiare alimentazione. Il rientro dell'ex Roma è previsto proprio per la prossima sfida di campionato contro la Lazio.