Pablo Bentancur, l’agente di Nandez, non si è nascosto e ha pubblicamente parlato delle attenzioni che l’Inter sta rivolgendo al suo assistito nelle ultime ore. Piero Ausilio si è portato avanti con i dialoghi e ha ricevuto la totale apertura da parte del l’entourage del calciatore, ma adesso arriva la parte più complessa della trattativa: trovare l’intesa con il Cagliari.



PRANZO DI MERCATO - Una strada che i due club hanno già iniziato a percorrere insieme, dato che è da poco terminato un pranzo di mercato che ha visto coinvolti Ausilio e Baccin per l’Inter e Capozzucca per il Cagliari, in compagnia dell’intermediario Edo Crnjar. L’idea di Giulini è quella di condurre un’operazione simile a quella che ha portato Tonali al Milan, nella trattativa compare anche Radja Nainggolan, che ancora non ha trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita e neanche quello col Cagliari per l’ingaggio. Intanto si tratta, gli incontri tra Inter e Cagliari saranno continui, la volontà è quella di trovare una soluzione che possa portare Nandez in nerazzurro.