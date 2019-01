Nino Ceccarelli ammette di aver partecipato agli scontro prima di Inter-Napoli. Il capo dei Viking della Curva Nord interista, già in carcere da quattro giorni per rissa aggravata e altri reati nell'inchiesta della Procura di Milano, ha risposto ad alcune domande e rilasciato dichiarazioni spontanee davanti al Gip Guido Salvini nel carcere San Vittore a Milano. Ciccarelli ha confermato di essere rimasto ferito negli scontri, ma non ha parlato di presunti ruoli organizzativi.



L'avvocato Mirko Perlino ha riportato le parole di Ciccarelli: il capo ultrà ha raccontato di essere passato per caso in via Novara e di essersi poi unito agli amici ultras negli scontri. Negata la presenza in un pub vicino per organizzare l'agguato, negato anche di aver visto nulla riguardo all'investimento di Daniele Belardinelli.



L'avvocato Perlino, riferisce La Repubblica, nelle prossime ore avanzerà istanza per la concessione dei domiciliari a Ciccarelli.