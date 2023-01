Qualora dovessero essere confermati i cori li condanno. Ma se hanno frainteso “KimKimKimKim” con “uhuhuhuh” è uno schifo. E sporcano l’immagine della tifoseria pic.twitter.com/Kl0XHhzTR3 — Antonio Lobotka (@Stani__68) January 5, 2023

Ennesimo caso di razzismo ino forse no.Il condizionale è d’obbligo, perché i sostenitori partenopei hanno negato sui social le accuse, spiegando che il coro partito dal settore ospiti era un 'Kim Kim Kim’, elogi destinati a, difensore coreano della capolista che ha ingaggiato nel big match di San Siro più di uno scontro con l’attaccante belga.L’episodio verrà approfondito e dovesse essere confermata la prima versione, è probabile che scatti una squalifica anche per alcuni settori del. Come reso noto dal giudice sportivo della Lega, il procedimento mira a chiarire infatti in quale settore dello stadio Maradona di Napoli trovano abitualmente posto i tifosi azzurri che occupavano il terzo anello blu a San Siro.