Inter, Napoli e Atalanta: cosa succede in caso di arrivo a pari punti. Chi farebbe lo spareggio per lo Scudetto?

si presenta già come un vero e proprio, sia per le due squadre nerazzurre, sia per il, il terzo invitato al ballo per lo. Ricordiamo che al momento,. In linea teorica, il calendario della 29esima giornata offre, fra le varie combinazioni possibili di risultati, quella di vedere le tre squadre tutte con gli, nel caso in cui l'Atalanta battesse l'Inter e il Napoli pareggiasse a Venezia.

Secondo il regolamento, se dopo 38 giornate dovessero esserci due o più squadre a pari punti, con la partita disputata in casa della formazione con gli scontri diretti a favore in caso di arrivo a due, con rigori diretti al termine dei novanta minuti in caso di parità.anche nel caso in cui Inter, Napoli e Atalanta arrivassero tutte a pari punti. In quel caso, in base agli scontri diretti in campionato.

Inter-Napoli: 1-1; 1-1Napoli-Atalanta: 0-3; 3-2Inter-Atalanta: 4-0; in programma domenica5 punti (+4)5 punti (-2)3 punti (+2)Anche guardando a questo aspetto della classifica, oltre che alla classifica 'vera', iper le sorti di questo campionato., l'eventuale spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti delle tre contendenti sarebbe fra Inzaghi e Conte;, lo spareggio sarebbe invece fra Inzaghi e Gasperini.