Inter, Napoli e Atalanta, la sosta nazionali in tackle sulla corsa Scudetto: oltre 30 calciatori in giro per il mondo

sarà a tutti gli effetti una sfida diretta nellache vede coinvolte le due formazioni nerazzurre e in cui, inevitabilmente, anche ilgiocherà la sua importantissima parte. Un percorso a tappe che vedrà ancora 10 partite da giocare e su cui però entrerà in scivolata l'ultima sosta per le nazionali in programma proprio al termine di questa giornata.