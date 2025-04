Inter-Napoli e lo Scudetto in volata: tutti i precedenti in Serie A, dal 5 maggio alla 'fatal Verona'

A cinque giornate dal termine dellaviaggiano appaiate in testa alla classifica con 71 punti. Se non ci saranno sorprese e crolli improvvisi da parte di una delle due contendenti,, per un finale di campionato tanto incerto quanto appassionante. La classifica attuale non esclude che anche che il duello per il titolo disi possa decidere con uno spareggio.Mentree con largo anticipo dal Napoli (nel 2022-239) e dall'Inter (nel 2023-24),fra(impegnata anche sui fronti Champions League e Coppa Italia) e

: Inter-Roma, Napoli-Torino: Inter-Verona, Lecce-Napoli: Torino-Inter, Napoli-Genoa: Inter-Lazio, Parma-Napoli: Como-Inter, Napoli-CagliariNel corso dellanon sono stati pochi i titoli assegnati in volata, fra due o anche più squadre.