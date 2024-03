Inter-Napoli, infortunio Osimhen: la decisione tra campo e panchina

Sarà una gara difficilissima per il Napoli quella di stasera contro l'Inter. Solo il Sassuolo è riuscito a battere i nerazzurri in campionato quest'anno, anche se la squadra di Inzaghi è reduce da un ko e tanta fatica accumulata dal match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Occorrono dei punti a Kvaratskhelia e compagni per restare aggrappati alla speranza di poter centrare il difficilissimo quarto posto e la complicata quinta posizione, che porterebbero a giocare la massima competizione europea il prossimo anno. Serviranno gli uomini migliori, bisognerà dare il massimo a San Siro questa sera. Anche se uno dei protagonisti, Victor Osimhen, non è assolutamente al meglio.



IN PANCHINA - Osimhen è uscito malconcio dalla sfida contro il Barcellona a causa di un affaticamento muscolare. Così alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno in questi giorni ha lavorato a parte. Ieri per la prima volta si è rivisto per un pezzetto di seduta con i compagni. Gli ultimi test, però, non sono stati positivi. Infatti Osimhen con ogni probabilità contro l'Inter partirà dalla panchina. Al suo posto uno tra Simeone e Raspadori: l'ex Sassuolo sembrerebbe aver scavalcato il Cholito nelle scelte di Calzona.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.