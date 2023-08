Due giornate appena di campionato ma la Serie A ha già espresso alcune certezze. È vero che il mercato è ancora aperto, e sta registrando non poche sorprese, ma la parte alta della classifica, quella per la qualificazione alla Champions League, sembra dover riguardare le solite note. Inter, Napoli, Juventus e Milan vedono già la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie dopo soli 180 minuti di gioco. Gli esperti, infatti, ritengono che le quattro big del campionato non dovrebbero incontrare ostacoli visto che sono tutte offerte a bassa quota: i nerazzurri a 1,10, i Campioni d’Italia a 1,16, i ragazzi di Allegri a 1,20 mentre per Leao e compagni si sale fino a 1,30. Il resto della compagnia, vista anche la partenza in chiaroscuro delle concorrenti, parte dietro ma c’è chi punta deciso a far saltare il banco, la Roma. L’arrivo di Romelu Lukaku alla corte di Mourinho mette i giallorossi tra le mine vaganti della Serie A perché, se è vero che il bomber belga dovrà ritrovare la forma, è innegabile però che è uno di quei giocatori in grado di fare la differenza come pochi altri nel nostro campionato. Così la Roma che ritrova la Champions dopo 5 anni si gioca a 2,75. Lazio e Atalanta partono alla pari, entrambe a 4,50, mentre la qualificazione della Fiorentina, che non gioca la massima competizione europea da 15 anni, è offerta a 7,50.