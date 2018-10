Tecnica e fantasia contro equilibrio e fisicità: l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la differenza tra Inter e Napoli, entrambe al secondo posto alle spalle della Juventus.



“La cifra del Napoli rimane l’abilità tecnica, la leggerezza svolazzante dei suoi piccoletti. L’Inter è spessa, difficile da smuovere. Ha stazza e muscoli, e ieri sera per la prima volta in stagione ha mostrato un giro-palla di personalità, con chiarezza di obiettivi. Oggi è l’aspirante anti-Juve che per struttura più si avvicina alla Juve”.