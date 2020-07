Torna in campo la Serie A con Inter-Napoli, il secondo anticipo del 36esimo e penultimo turno. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle tre gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





INTER-NAPOLI

VALERI

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: GALETTO





54' Contatto Maksimovic-Barella a cavallo della linea dell'area di rigore: il difensore serbo cade dopo un contatto spalla contro schiena e chiede un fallo, che però Valeri non ravvisa.



51’ Insigne calcia al volo in area di rigore: il tiro è respinto da Candreva con il braccio, che però è attaccato al corpo. Grandi proteste da parte del Napoli, Valeri dopo un consulto con il Var decide di non assegnare il rigore. Decisione che appare corretta.