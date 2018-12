INTER – NAPOLI h. 20.30

MAZZOLENI

COSTANZO – PAGANESSI

IV: ABISSO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI



33 - Lo speaker di San Siro annuncia la possibile sospensione della gara se dovessero reiterarsi gli ululati contro Koulibaly. Nel frattempo dalla Curva Nord altri cori contro Napoli.



31' - Perisic viene servito in area e mette dentro il pallone ma l'arbitro ferma tutto per offside: silent check di Mazzoleni, che controlla e conferma l'effettiva irregolarità della posizione di Perisic.



29' - Brozovic perde palla e atterra Fabian Ruiz: giallo per il croato. Era diffidato, salterà l'Empoli.



20' - Ululati razzisti verso Koulibaly da parte della curva dell'Inter.

Alle 20.30 scendono in camponel posticipo della. Allo Stadio Meazza a dirigere la gara Paolo Silviodi Bergamo. Calciomercato.com vi propone la moviola con gli episodi più discussi.