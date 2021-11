La sfida di San Siro tra Inter e Napoli alle 18 è il primo anticipo che chiude la 13esima giornata di Serie A: arbitra Paolo Valeri della sezione di Roma 2, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





INTER – NAPOLI h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO



10' - Osimhen va in pressione con troppa foga su Skriniar: fallo e giallo per il centravanti del Napoli.​



7' - Anguissa perde palla e fa ripartire l'Inter, chiedendo un fallo di Barella: in realtà il centrocampista del Camerun simula un contatto che non avviene, poteva starci il giallo.