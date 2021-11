Vede partire in ritardo la conclusione di Zielinski e si tuffa decisamente male su un pallone che avrebbe potuto respingere. Non può nulla sulla prodezza di Mertens, mentre compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione ravvicinata di Mario Rui, che avrebbe portato il Napoli sul 3-3. L’intervento è anche fortunato, ma decisivo.Mura il tentativo a botta sicura di Osimhen e annulla Insigne per tutto il match. Se il Napoli, contrariamente alle abitudini, preferisce attaccare solo a destra, il merito è anche suo.Le paure e le tensioni erano concentrate soprattutto su di lui. Fermerà Osimhen? No, lo cancellerà!Soffre qualche accelerata di Lozano ma è fisiologico. Resta a galla e fa il suo.Nel primo tempo è tra i migliori in campo. Suo l’appoggio per Barella che porta il centrocampista alla conclusione che varrà il rigore del pareggio. Contiene senza alcun problema le avanzate di Mario Rui, aiuta Skriniar e arriva al fondo con continuità.Perde il pallone che porta il Napoli al gol del vantaggio. È stanco e dovrebbe riposare, ma in panchina nessuno può sostituirlo allo stesso modo.(Dal 30’ s.t.Le scalate non sono sempre tempestive e lì dietro si inizia a soffrire)Sventagliate ad aprire il campo e dare ossigeno alla manovra, facendo correre gli esterni e verticalizzando la manovra. Nei suoi piedi la palla è sempre al sicuro, anche quando la pressione del Napoli è si alza.Si presenta dagli undici metri e calcia un rigore perfetto. Si sta inserendo nei meccanismi della squadra. Qualche imprecisione di troppo.(Dal 17’ s.t.La gamba non gira al meglio e fatica a dare i ritmi giusti): Animale da competizione, fisicamente devastante. Con furbizia e veleno spizza di testa l’angolo di Calhanoglu e trova il gol del 2-1 nerazzurro. Con lui in fascia, l’Inter non sbanda mai.(Dal 43’ s.t. Satriano: s.v.)Spunti di classe e la ripartenza (dalla sua area) che si conclude con l’assist vincente a Lautaro.(Dal 17’ s.t.Entra malissimo. Rischia un dribbling nella propria trequarti, perde palla e il Napoli riapre la partita con il gol di Mertens).Ci prova di testa, di destro e di sinistro, ma sempre con poca fortuna. Sembra un’altra serata no, ma poi scappa in contropiede e incrocia un diagonale alla Crespo che Ospina può solo guardare. Il “Toro” batte un colpo in una serata importantissima.(Dal 30’ s.t.Quando entra lui, l’Inter peggiora sempre. Inutile, nella forma e nella sostanza).: La media tra l’8, per come ha preparato la partita, e il 4, per come ha rischiato di comprometterla con cambi inconcepibili.Calhanoglu tira un rigore perfetto. Prende tre gol ma non ha grosse colpe. Poteva forse essere più reattivo su Perisic.costante aiuto a Lozano prima ed Elmas poi. Più incerto dietro ma corre come un ossesso fino al 98’.si fa anticipare un paio di volte da Lautaro, è complice come i compagni nella dormita sull’angolo che porta al gol di Perisic e nel 3-1 del Toro.più insicuro del solito. Poco attento anche sul rigore del pareggio: quel braccio è troppo largo, un errore banale che non fa parte del suo repertorio. Per assurdo nel finale cresce.quel colpo di testa che si arrampica sulla traversa è più un errore suo che un miracolo di Handanovic. Sul terzo gol dell’Inter lascia troppo spazio a Lautaro.forse la peggior partita da quando è al Napoli. Soffre il dinamismo di Barella, impreciso anche in impostazione. Si salva con un bel numero nel finale, quando scappa in slalom e offre a Mertens un assist da spingere in rete.alla fine fa la sua partita, ma è più compassato di altre occasioni.lui almeno ci prova. Qualche cross poteva uscir meglio, però dà sempre lavoro a Bastoni e Perisic.Dal 30’ s.t. Elmas 6: sulla destra, al posto di Lozano, per il finale. Sbaglia solo una scelta, quando fa sfiorire un bel movimento verso il centro non calciando da buona posizione.il migliore dei suoi. Tra le linee di difesa e centrocampo è un costante pericolo per l’Inter. Il gol dell’1-0 è bellissimo, la personalità con cui sta in campo altrettanto.serve Zielinski per il vantaggio azzurro, poi scompare. Nella ripresa in mezz’ora è assente ingiustificato. Di solito è mente offensiva del Napoli, stasera non c’era.perché solo 15 minuti? Il destro con cui accorcia le distanze è un gioiello da 7, poi però spreca due occasioni per il pareggio. La seconda nel recupero è incredibile, a pochi passi dalla porta spedisce il pallone in curva).soffre la fisicità di Ranocchia, si innervosisce nonostante Spalletti provi a tenerlo concentrato. Il giallo dopo pochi minuti fa il resto. Avrebbe anche un paio di occasioni ma in entrambi i casi è poco incisivo. A inizio ripresa prende una botta alla testa, Spalletti lo sostituisce.Dal 10’ s.t. Petagna 5,5: lotta e non demerita. Più utile dell’Osimhen di oggi, anche se pure lui alla fine non va oltre sportellate e falli conquistati.prima sconfitta stagionale in campionato. Poco reattivo, quasi passivo, anche nel modo di stare in panchina. Nel primo tempo osserva i suoi indietreggiare sotto la spinta dell’Inter, nella ripresa aspetta troppo per cambiare qualcosa (Mertens ed Elmas potevano entrare prima). Mezzo voto in più per il forcing finale.