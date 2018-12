Si oppone al tiro, centrale, ma insidioso di Insigne. Felino su Callejon e Zielinski.Niente di clamorosamente sconvolgente in proposizione, ma dalla sua parte non passa uno spiffero.Elegante in impostazione e concreto in chiusura. Insigne non la vede e si innervosisce.: Insieme al compagno di reparto annulla gli attacchi del Napoli.Sullo 0-0 salva l’Inter con un intervento alla Garella sulla linea di porta. Gioca con intelligenza e personalità.Regge il ritmo inteso del match e sbaglia pochissimi palloni. Esce stremato.(Dal 19’ s.t.: Fisicamente non è ancora al top, ma la testa ragiona alla grande: sontuoso il velo che porta alla conclusione-gol di Lautaro)Il più impacciato dei centrocampisti nerazzurri. Primo tempo di difficoltà, poi riesce ad esprimersi meglio e fa partire l'azione del gol vittoria.Bene nel palleggio, male nella stoccata. Gli capita sulla testa un’ottima occasione, ma non angola il pallone che finisce ingoiato da Meret. A centrocampo domina.(Dal 38’ s.tSua la rete che risolleva l'Inter da un momentaccio. Entra dalla panchina e decide il match con un mancino tutt'altro che banale: Toro).Ci prova al volo di mancino ma non lascia scendere sufficientemente il pallone e il suo tiro finisce alto. Ara la fascia in lungo e in largo non consentendo mai a Mario Rui di alzarsi.Prova la super beffa direttamente dal calcio d’inizio. In area di rigore, e questo è strano, cincischia col pallone tra i piedi e spreca una clamorosa occasione calciando solo in un secondo momento. Gioca a a testa alta, come da un po' di tempo a questa parte.Primi trenta minuti di grande intensità, poi l’ingresso di Maksimovic lo frena un po’. Tanta corsa, non sempre accompagnata da giuste scelte.(Dal 29’ s.t.: Corre sulla fascia e serve a Lautaro l'assist della vittoria: La sua Inter domina il Napoli di Ancelotti e merita i 3 punti. Vince la partita mostrando coraggio nei cambi.Quasi sorpreso dal calcio d’avvio di Icardi, si affida alla traversa. Ancora bravo sull’argentino quando sventa un suo colpo di testa.Primi 25’ da terzino destro, poi torna a centrocampo con l’ingresso di Maksimovic. Si trova di fronte un Perisic in buona forma ma regge l'urto e impegna Handanovic con un pericoloso diagonale.Icardi lo fa sudare freddo un paio di volte, aiutato l'esperienza.Salva sulla linea di porta un gol già fatto di Icardi. Si ripete intercettando un perfetto assist di Perisic, indirizzato sul piede del centravanti argentino, che avrebbe colpito a porta vuota. Migliore in campo fino all’ingenuità che lo porta ad applaudire l’arbitro per un giallo, eccessivo secondo il suo parere, e guadagnare il rosso.Politano ha buona gamba e lui pensa solo a badare al sodo. Troppo timido.(Dal 33’ s.t.Inizia con buon piglio, ma non si distingue mai per una sola giocata illuminante.Meno martello del solito, e sbaglia anche diversi appoggi.Battaglia per appena 24 minuti, esce per un fastidio muscolare.(Dal 24’Movenze da centrale adattate al ruolo di terzino. Contiene bene Perisic, soffre la freschezza di Keita.Con la palla tra i piedi è un piacere per gli occhi, ma incappa in una serata strana, dove i compagni lo cercano poco, ma anche lui sembra nascondersi.Un tiro a scaldare i guantoni di Handanovic, poi l'ingresso nel cono d'ombra, che abbandonerà solo per guadagnare il rosso per reazione.Sempre rimbalzato da Skriniar e de Vrij.(Dal 25’ s.t.Mai in partita).Il Napoli resta in partita fino all fine, ma l'Inter vince meritatamente. In 90' di gioco non impensierisce mai davvero i nerazzurri.