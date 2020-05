Non decolla la trattativa fra l'Atalanta e Timothy Castagne per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022 con un ingaggio attuale da 550mila euro netti all'anno più bonus. In caso di fumata nera il club bergamasco chiederebbe 20 milioni per il suo cartellino: piace a Inter, Napoli, Siviglia, Leicester, al Tottenham di Mourinho e al PSG di Leonardo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta è interessata a Joakim Maehle del Genk. Sul taccuino anche i nomi di Dimitrios Giannoulis del Paok Salonicco e Pedro De la Vega del Lanus per l'attacco.