Grande dolore. E' quello che prova Cristina, la moglie di Daniele Belardinelli, per gli amici Dede, il tifoso rimasto ucciso durante gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli: "Era una brava persona, gli volevano tutti bene – sono le parole riportate da La Gazzetta dello Sport -. Mio marito era solo un grande lavoratore. La casa, le due macchine di proprietà e il furgone sono il frutto del suo lavoro. Se chiedete in giro vi diranno tutti che era una brava persona. Sapevo che si sarebbe trovato con gli amici per andare allo stadio. Andare allo stadio gli piaceva, certo, ma non ha mai fatto male a nessuno”.



A prendere la parola, intervistato da Mediaset, anche il papà di Daniele: "Che combinasse casini, io non l’ho mai saputo. Gli piaceva sfogarsi negli stadi ma non ne parlava tanto.Era un casinista, un tifoso, ma non violento. Da padre posso dire che era un bravo ragazzo. Ci salutavamo e basta, non ci vedevamo molto. Che dicevano gli amici? Che era... un po’ ultrà".