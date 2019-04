L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luciano Spalletti e spiega come il tecnico toscano conservi ancora delle possibilità per rimanere allenatore dell'Inter anche la prossima stagione.



“Toglietegli tutto, ma non l’Inter: «Io rimarrei qui 100 anni». Lo slogan di Luciano Spalletti cambia un po’ ma la sostanza resta la stessa. Due giorni fa, parlando del suo futuro, aveva detto che l’Inter cerca il meglio in panchina e lui spera di essere quel meglio, alla faccia di chi non ci crede. Ora, dopo il pareggio contro i campioni d’Italia, l’allenatore rilancia: «Mi sento più saldo? Non è un problema, sono tanti anni che faccio questo lavoro, deciderà la società. Avete visto che emozioni dà il pubblico di San Siro? L’Inter è bene che scelga il meglio per il proprio bene. Se poi questo vuol dire annullare il mio lavoro, non conta niente. L’Inter deve avere personaggi che sappiano decidere e difendere il bene del club». Il nome di Spalletti per la prossima panchina nerazzurra regge ancora (al di là degli altri due anni di contratto), perché la Champions resta là a due passi. Ecco perché un punto contro la Juve va pure bene a Luciano".