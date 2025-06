Inter, nascondersi dietro "il PSG era troppo forte" è un alibi che non regge

Ilha ancora gli stessi connotati dell'immediato post-gara:appassionati e addetti ai lavori super partes ancora in cerca di una spiegazione logica a quanto accaduto all'Allianz Arena.Qualcuno ha provato e prova tuttora a spiegare il sonoro 5-0 rimediato dai nerazzurri argomentando con un laconicoma questa frase rappresentaPremesso che - seppur forse sottovalutato da molti alla vigilia - ilsi tratta comunque di una giustificazione che non reggerebbe lo stesso e che, infatti, non è mai servita a giustificare imbarcata epiche.

E poi, per restare alle finali disputate dai nerazzurri, i, ma quella volta i nerazzurri disputarono una buona gara, perdendo di misura e per molti in maniera immeritata.E ancheriuscendo ad avere la meglio su una squadra che poteva contare su numerosi campioni, su tutti Lamine Yamal.E dunque no,Non avrebbe funzionato nemmeno in caso di sconfitta di misura,

rispetto a quella di ieri sera: basti pensare adi qualche anno fa, adello scorso anno o addirittura al paradosso rappresentato dultimo atto di Euro 2004 che gli ellenici furono persino in grado di vincere da sfavoriti: mai il divario tecnico, seppur maggiore, ha giustificato una disfatta del genere.RicordateCosa avrebbe dovuto fare allora la squadra di Allegri? Incassare una goleada perché "un tridente così forte non si è mai visto e forse mai si vedrà"? La Juventus quella volta fu sconfitta, ma seppur trafitta dopo appena un minuto di giocopur scendendo in campo da evidente sfavorita.

Attribuire il tonfo della finale ai soli - innegabili - meriti del PSG sarebbe peraltro controproducente per la stessa Inter:e, inoltre, uscire dalla gara di ieri con la consapevolezza di valere "cinque goal di scarto" dal PSG non farebbe altro che minare l'autostima di un gruppo che, invece, sulla carta avrebbe potuto benissimo giocarsela. Esattamente come accaduto due anni fa, quando il gap era anche più ampio.

Il PSG, indubbiamente, avrebbe potuto avere la meglio anche su un'Inter in serata di grazia, ma certo non avrebbe umiliato gli avversari dando la sensazione di non sudare nemmeno. E questo no, non è dipeso dal divario tecnico.