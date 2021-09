L'Inter ci ha provato seriamente, ma ha dovuto ripiegare su due profili differenti dopo il no incassato negli immediati giorni successivi alla cessione di Romelu Lukaku. Oggi Dzeko e Correa compongono con Lautaro l'attacco nerazzurro, ma il primo nome che Marotta e Ausilio hanno provato ad acquistare era in realtà un altro. Si tratta di Dusan Vlahovic per cui è stato fatto un tentativo con offerta da 50 milioni di euro complessivi per la Fiorentina. Il club viola ha respinto però l'offensiva, come fatto poi anche con Atletico e Tottenham e l'Inter ha virato su altri obiettivi.