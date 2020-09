Il derby tra Genoa e Sampdoria che sembra profilarsi all'orizzonte del mercato per Antonio Candreva potrebbe in realtà non esserci.



Mentre le due formazioni genovesi stanno facendo di tutto per provare a convincere l'esterno dell'Inter a trasferirsi in Liguria, il diretto interessato sembra cullare altri progetti. Conscio e rassegnato di non avere più spazio in nerazzurro, Candreva pare attratto soprattutto dalla proposta giuntagli da Firenze qualche giorno fa.



Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe infatti proprio la Fiorentina, dove peraltro ritroverebbe i freschi ex compagni Borja Valero e Biraghi, la destinazione preferita dal centrocampista laziale. Proprio per questo motivo Candreva non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro, lasciando in attesa sia Genoa che Samp. Soluzioni che tornerebbero d'attualità soltanto nel caso i viola decidessero di non puntare su di lui.