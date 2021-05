Oggi è il grande giorno in cui la famigliafirmerà l'accordo con il fondi d'investimenti Statunitenseper il prestito da 250 milioni che garantiràsia per ottemperare alle scadenze già previste per questa stagione, che per programmare il futuro immediato.Vi abbiamo raccontato ieriche Oaktree presterà la cifra di 250 milioni senza rilevare il 31,05% di LionRock, come inizialmente si immaginava, macontrollata di Suning e controllante dell’Inter con il 68,5% delle quote. Questo comporterà prima di tutto l'ingresso di dueNegli accordi Suning ha inseritote in cui, secondo il Sole 24 Ore,per i prossimi 3 anni e quindi i relativi introiti da non meno di 50 milioni annui.(una sorta di veto che già esiste per il mercato con i dirigenti italiani che non hanno potere di firma su operazioni che superino i 40 milioni, al di sopra di quella cifra serve la firma degli Zhang). Da questi accordi passerà anche il futuro tecnico dell'Inter con l'incontro con Zhang in programma oggi () in cui l'allenatore salentino dovrà confermare o meno la propria permanenza.