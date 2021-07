Svolta epocale. L'Inter sta per ufficializzare il nuovo main sponsor che dopo 26 anni, matrimonio record nello sport, sostituisce Pirelli sulle maglie da gioco: si tratta di Socios.com, azienda legata alla criptovaluta, che garantirà più di 20 milioni a stagione, assieme a Lenovo, sul retro della maglia per 5 milioni più bonus, e il partner che comparirà sulla manica, ancora da definire.



COS'E SOCIOS.COM - Socios.com attraverso l’innovativa tecnologia blockchain aiuta i club di calcio a realizzare un’importante trasformazione digitale, coinvolgendo i propri tifosi attraverso i "fan token", gettoni specifici per ogni club e disponibili in numero limitato: possono essere acquistati/scambiati all’interno della piattaforma e la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato. Chi possiede un token può accedere ad un sistema di votazione dedicato per ogni club. Sponsor che collabora già con diversi club e che proprio ieri ha annunciato la l'accordo con l'Arsenal, rivale dei nerazzurri domenica a Orlando, in Florida