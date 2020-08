Secondo il Corriere della Sera, l'Inter vuole vendere Brozovic anche perché sa di come in spogliatoio non sia un intoccabile: "​Troppe promesse tradite. L’anno scorso portò lo spogliatoio alla tensione alta per i continui litigi con un compagno: il nome è uno, Mauro Icardi. Partito l’altro croato, Ivan Perisic con cui faceva coppia fissa, Brozo non coltiva grandi amicizie in spogliatoio".