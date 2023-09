Rispetto alla stagione 2022/23 l'Inter si prepara a rivoluzionare quasi del tutto la propria divisa da gioco. No, non stiamo parlando del design delle tre divise, bensì degli sponsor che vengono apposti su di essa. E se da inizio anno è ufficiale il prolungamento per una stagione dell'accordo con Paramount +, come nuovo main sponsor sul petto, è pronto a subentrare in vista del derby contro il Milan anche il nuovo sponsor sul retro: U-Power.



BACK SPONSOR - Al termine della scorsa stagione, infatti è scaduto l'accordo che legava Lenovo alla maglia interista. Il brand tecnologico aveva iniziato il proprio percorso come sponsor della maglia di allenamento nel 2020 versando 3 milioni nelle casse del club e poi dal 2021 salendo a 5 milioni di euro per comparire sul retro della divisa da gioco. Un accordo scaduto a fine della passata stagione.



U-POWER NEL DERBY - E al posto di Lenovo, secondo indiscrezioni raccolte da Calcio e Finanza ci sarà presto il brand U-Power che non è nuovo nel mondo del pallone dato che ha una sponsorizzazione attiva con il Monza per il naming rights dello stadio (ex-Brianteo). L'idea del club nerazzurro è quello di ufficializzare la nuova partnership già nel corso di questa settimana. Vedremo se sarà davvero U-Power, ma l'obiettivo è quello di avere una maglia completamente nuova da indossare durante il derby contro il Milan.