Mentresi preparano a scendere in campo nel derby questa sera alle 18, tiene banco la questione stadio, con le due milanesi che studiano i nuovi progetti. Da una parte l'idea rossonera per uno stadio a San Donato, dall'altra le mosse dei nerazzurri che guardano a Rozzano. In un'intervista al Corriere della Sera, l'architettoparla del progetto presentato ma mai approvato per mettere in piedi uno. Alla base della mancata approvazione, anche un movimento di protesta ambientalista."C’è stata una levata di scudi un po’ pregiudiziale e che in parte capisco, perché la legge sugli stadi suscita giustamente una serie di perplessità e di timori, ossia che tramite i nuovi stadi si facciano gigantesche speculazioni. Ma"."Ho sempre pensato che. Se decidono di non restare nello stesso stadio devono comunque dialogare: ciò che fa l’una incide sull’altra. Il nostro progetto nasce dall’ipotesi che le due squadre restino entrambe a Milano e a San Siro, anche se in due luoghi diversi del quartiere."."Dei 98mila metri quadrati del progetto del nuovo stadio confermati dal dibattito pubblico, 74mila avevamo proposto andassero a La Maura. I restanti 24mila restavano al Meazza allo scopo diVerso via Piccolomini si abbatteva il muro e si creava un altro volume ad uso ricettivo, che oltretutto avrebbe avuto la funzione di filtro acustico per chi andrà ad abitare nel nuovo quartiere dell’ex Trotto. Ma la cosa più importante era un’altra: grazie agli oneri di urbanizzazione ricavati dal nuovo stadio a La Maura, si potrebbe(una minima parte coprente i necessari parcheggi interrati); invece che una spianata di cemento vuota sette giorni su sette, pericolosa e disperata, si potrebbe regalare un nuovo parco al quartiere e soprattutto alle case popolari che affacciano su via Harar".Ma tutto il resto de La Maura, più di 570mila metri quadrati di verde, sarebbero stati trasformati in un grande, con cavalli, fattorie didattiche e boschi, sarebbe stato ridato alla città e soprattutto aperto al pubblico. Adesso è circondato da un muro alto tre metri.""Il progetto dal punto di vista ambientale rispondeva a un criterio di totale compensazione, ma in più regalava due nuovi parchi alla città.. Inoltre, evitando la demolizione del Meazza, che dubito seriamente possa vivere senza calcio, si sarebbe evitato un enorme danno ambientale".