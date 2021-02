La gioventù nerazzurra assicura e garantisce all'Inter un bel futuro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, facendo riferimento a Bastoni, Lautaro e Barella.



“L'Inter ha un futuro e non c’è niente che conti di più. Neanche il prossimo incrocio elettrico con Ibra o l’ultimo duello rusticano con i dirigenti della Juve. Perfino lo scudetto, obiettivo del presente lì a portata di mano. Nel pieno della tempesta perfetta, tra la crisi del covid e la tenaglia di Pechino, il club nerazzurro prova ad attraversare questa nebbia: programmare, in fondo, è come tornare a respirare. L’obiettivo è far tutto il possibile nell’oggi per avere una squadra di alto livello nel domani, qualunque esso sia”.