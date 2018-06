L’Inter dice ancora una volta grazie alla propria cantera. La società di corso Vittorio Emanuele, imbrigliata dagli obblighi imposti dal fair play finanziario, riuscirà ancora una volta a rispettare le esigenze di bilancio pescando dal proprio vivaio. Si ripete la stessa storia di dodici mesi fa, cambiano gli uomini ma non la sostanza: Emmers, Pinamonti, Valietti, Zaniolo, Bettella, Odgaard, Puscas, Radu; tutti vogliono i ragazzi passati da Stefano Vecchi.



I RINGRAZIAMENTI A MISTER VECCHI - Non a caso è capitato che in più di una circostanza Luciano Spalletti abbia voluto ringraziare il collega della Primavera per il lavoro svolto. Se Ausilio riuscirà a trattenere i vari Perisic, Brozovic e Icardi sarà anche grazie al lavoro impostato dal settore giovanile. In seguito l’Inter potrà anche decidere di vendere qualche top dopo il 30 giugno, ma sicuramente evitando di farsi prendere per il collo come era accaduto lo scorso anno con lo United che offriva 33 milioni di euro per Perisic.



PLUSVALENZE ALL'ORIZZONTE - L’Inter, dunque, si avvicina ai 40 milioni in plusvalenze grazie alla cessione dei propri ragazzi, su cui la società nerazzurra si riserva però di mantenere il controllo grazie alla clausola di riacquisto. Il più corteggiato è Zaniolo, richiesto dal Sassuolo per circa 6 milioni di euro. Emmers e Radu, invece, sembrano prendere la via di Genova, dove la società di Preziosi sembra disposta a investire circa 10 milioni di euro. Puscas, invece, è diretto in Spagna, con il Leganes che mette sul piatto circa 4 milioni di euro. Sempre a bilancio dovrebbe Poi c’è Bettella che piace al Parma, mentre Raiola è al lavoro per trovare a Pinamonti una destinazione. Il centravanti di Cles, che a gennaio ha rifiutato il Sassuolo e prima ancora ogni altra destinazione possibile, ha sfogliato la margherita a tal punto da lasciarla quasi priva di petali, ma è molto probabile che Raiola troverà una soluzione.