Inter, nessun allarme per Thuram. Per Arnautovic si valuta domani

Getty Images

hanno lasciato il campo, visto che domenica sera a Torino ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus e arrivarci con tutta la rosa a disposizione sarebbe molto importante per l’Inter che proprio adesso sta uscendo da un periodo molto delicato che per molto tempo ha visto ai box uomini importanti come Calhanoglu e Acerbi.Al triplice fischio di La Penna, l’attenzione dei media si è concentrata su tre calciatori:, entrato per Thuram e a sua volta sostituito al 32’ del secondo tempo per un affaticamento muscolare alla coscia.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club circa le condizioni fisiche dei calciatori, anche perché la squadra di Inzaghi può godere di una giornata di riposo. Da domani si valuterà ogni singolo caso ma le prime rassicurazioni, anche se sottoforma di indiscrezione, sono già arrivate.Anche per quanto riguardama non sembra in dubbio la sua presenza a Torino. Da valutare invece con maggiore attenzione le condizioni fisiche di