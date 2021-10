Edin Dzeko è stato protagonista di una grande prestazione contro lo Sheriff e la Gazzetta dello Sport ne evidenzia i meriti con una pagella da 8.



“Il 35enne Dzeko si è esibito in un salvataggio difensivo strepitoso, non tanto per l’intervento in sé, ma per l’esempio: i veri leader emergono nelle difficoltà. Su questa palla recuperata, l’Inter è uscita dallo stordimento. Dzeko, ancora lui, ha smistato dal limite dell’area per il 34enne Vidal sulla sinistra e il cileno ha battuto Celeadnic con un diagonale sporco, rabbioso, efficace. Il gol di Dzeko per l’1-0, il recupero di Dzeko sull’1-1, l’assist di Dzeko per il 2-1: pochi dubbi su chi sia stato ieri sera il signore di San Siro”.



LA PAGELLA - ​Dzeko 8: “Squadra caricata sulle spalle: seguitemi, so come si fa. È l’uomo tutto: gol (gioiello), assist per Perisic (palo) e Vidal, una chiusura su una ripartenza che scuote San Siro”.