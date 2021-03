L'Inter non cambierà allenatore a meno che la trattativa per la cessione della società non porti dei nuovi proprietari vogliosi di ribaltare completamente tutto l'assetto societario dirigenti e staff tecnico compresi. Un'ipotesi difficile da sostenere dati i tempi stretti e quindi Antonio Conte si avvia a rimanere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione.