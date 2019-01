Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha alcuna fretta di rinnovare il contratto di Mauro Icardi. La querelle nata per colpa di Wanda Nara non è stata digerita bene dalla dirigenza che ora vuole far calmare le acque, incontrare l'agente del capitano in gran segreto per assecondare, almeno in parte le sue richieste. Il rinnovo ci sarà, ma non sarà mediatico come lo sono state le ultime settimane.