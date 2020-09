Non trova conferme la notizia trapelata nel pomeriggio di oggi circa la decisione dell'Inter di rinunciare al riscatto di Andrea Pinamonti dal Genoa.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i nerazzurri non avrebbero comunicato alcunché al club rossoblù riguardo al futuro del centravanti di Cles, per il quale, dunque, la clausola di riacquisto resta valida.



Pinamonti fu ceduto in prestito con obbligo di riscatto dall'Inter al Genoa nell'estate di un anno fa. Un vincolo scattato lo scorso 1 febbraio, quando il club di Preziosi versò nelle casse dei meneghini i 18 milioni pattuiti sei mesi prima. Secondo gli accordi, tuttavia, l'Inter si riservò sul giocatore un diritto di futuro riacquisto a 20 milioni valido fino ad agosto 2021. Ad oggi, quindi, anche qualora la società di Zhang dovesse pensare di non riscattare Pinamonti già in questa sessione di mercato, la clausola di recompra resterebbe comunque attiva per altri 11 mesi.



Sembra dunque tramontare l'ipotesi che il giovane centravanti dell'Under 21 possa finire nelle mire della Juventus, che nelle scorse settimane aveva fatto alcuni sondaggi con il manager del ragazzo, Mino Raiola.