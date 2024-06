Inter, nessuno sconto sui rinnovi di Lautaro e Calhanoglu: linea dura di Oaktree e Marotta

Getty

Dopo aver tentato il rilancio sui rispettivi contratti,. La Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sia un diktat chiaro in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi. Il club è al di sopra del singolo, si eviterà qualsiasi concessione poco gradita. Non si fanno sconti.E, infatti, una volta respinta la richiesta di aumento, sono stati poi proprio i due giocatori a fare un passo verso il club per il bene dell'Inter. Il prossimo della lista è Simone Inzaghi, ancora in attesa di firmare il nuovo contratto.

Una linea che si adegua perfettamente a quella di Oaktree, abituato come fondo a non tentennare durante le contese. Pure con il tecnico si troverà una soluzione, l'ottimismo è sempre grande. Ma niente passi indietro: la linea rimane la medesima.