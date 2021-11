Dall’infermeria nerazzurra arrivano buone notizie per l’Inter, anche se confortano solo a metà. Le visite svolte questa mattina da Stefan de Vrij hanno escluso lesioni gravi al muscolo della coscia destra, nessuno stiramento per lui, ma un risentimento agli adduttori che però lo terrà comunque fuori per un paio di settimane, facendogli saltare la sfida di campionato contro il Napoli.



COSÌ A NAPOLI - Simone Inzaghi dovrà quindi pensare al sostituto dell’olandese li al centro della difesa per la sfida a Spalletti. Ranocchia è in pole, ma se Bastoni recuperasse in tempo, non è escluso che possa partire proprio l’ex Atalanta nell’undici titolare, con Dimarco come terzo di sinistra. L’Inter è comunque soddisfatta, a de Vrij poteva andare peggio a un certo punto si è tenuto di doversene provare per un periodo più lungo.