L'Inter ha dominato lo Sheriff e vinto meritatamente. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport fornendo alcuni dati a corredo.



“Il gol del 2-1, sull’asse Dzeko-Vidal, ha spazzato via gli spettri e liberato energie. Da lì in poi c’è stata solo l’Inter e i numeri finali confermano: possesso palla al 70 per cento; 9 tiri in porta inclusi un palo e una traversa; supremazia evidente. Vittoria meritatissima, la prima in Champions a San Siro due anni dopo l’ultima, nell’ottobre del 2019 contro il Borussia Dortmund”.