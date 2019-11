Paolo Nicolato, selezionatore dell'Italia Under 21, parla in vista delle sfide contro Islanda e Armenia: "Ci aspettano due partite toste, con squadre che stanno bene ma io sono fiducioso anche perché abbiamo davanti una settimana intera per lavorare e prepararle al meglio, cosa che difficilmente ci capita. Bastoni? La mia squadra è cresciuta, con qualche ragazzo che inizia a giocare di più in campionato, come per esempio Bastoni, un giocatore per noi imprescindibile, ci dà qualità, forza, intuito".



SU TONALI - Due parole su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia chiamato da Mancini in Nazionale per sostituire Verratti: "Queste sono situazioni che da un certo punto di vista ci gratificano e dall'altro ci pongono qualche difficoltà in più. Cercheremo comunque di proporre una squadra di qualità, dobbiamo avere fiducia di crescere altri giocatori dello stesso livello. Serve pazienza, ma sono fiducioso. Esposito è un ragazzo che sa giocare a calcio, anche se magari non è totalmente maturo dal punto di vista fisico".